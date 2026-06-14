Туристическо влакче се обърна в Испания, има 18 ранени

Най-малко 18 души, сред които девет деца, пострадаха при преобръщане на туристическо влакче в испанския град Картама, в провинция Малага. Инцидентът е станал късно вечерта в събота, когато на атракционното превозно средство са пътували около 30 души.

Сред пострадалите има деца на възраст между 5 и 17 години. На мястото незабавно са изпратени екипи на спешна помощ и пожарната, които са оказали съдействие при евакуацията на пътниците и обезопасяването на района, пише Democrata.

Парамедиците са оказали първа медицинска помощ на ранените, а пожарникарите са помогнали за стабилизирането и изправянето на преобърнатия вагон. Всички пострадали са транспортирани до близки болнични заведения за преглед и лечение.

По първоначални данни няма информация за хора в тежко състояние. Властите са започнали разследване, което трябва да установи причините за инцидента и дали туристическото влакче е отговаряло на всички изисквания за безопасност. Случаят предизвика сериозна мобилизация на аварийните служби, особено заради големия брой деца сред пътниците.