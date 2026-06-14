Напрежение в Румъния: либералите обявиха новата премиерска номинация за "враждебен акт"

Лидерът на Национално-либералната партия и временен премиер на Румъния Илие Боложан определи днес като „враждебен акт" номинацията на Адриан Вещя за нов министър-председател, предаде агенция Аджерпрес.

Боложан посочи, че става дума за „очевиден опит за разцепване на партията" и уточни, че не е бил информиран предварително за намерението на президента Никушор Дан да предложи на представител на Национално-либералната партия да състави новото правителство.

По-рано днес президентът Никушор Дан направи изненадващ ход, като в изявление за медиите от двореца Котрочени заяви, че предлага за министър-председател представителя на Национално-либералната партия (НЛП) Адриан Вещя, след като първият номиниран Еуджен Томак е върнал мандата за съставяне на правителство.

„Нито ръководството на НЛП, нито аз лично бяхме предварително информирани от президента за това решение – един враждебен акт, очевиден опит за разцепване на НЛП, намерение, което се усещаше още при свалянето на правителството в интерес на Социалдемократическата партия", написа на страницата си във Фейсбук лидерът на либералите Илие Боложан, чието правителство бе свалено с вот на недоверие на 5 май, внесен от Социалдемократическата партия и крайната десница.

„Опитът на една партия да бъде наложен министър-председател от собствените ѝ редици, без дори да е проведена предварителна консултация и след всички решения, взети единодушно от партийните органи, нарушава всеки принцип на лоялно политическо сътрудничество. В най-близко време ще свикаме Националното политическо бюро на НЛП, за да вземем официално решение", посочи Боложан.

По-рано тази седмица Национално-либерална партия обяви, че е взела решение да не подкрепи встъпването в длъжност на правителството, предложено от номинирания за премиер Еуджен Томак. Лидерът на либералите Илие Боложан посочи тогава, че "едно правителство без политическа подкрепа може да се надява единствено на оцеляване" и че то е "по-слабо, отколкото едно правителство на малцинството". Боложан изрази готовност за участие в правителство на малцинството, заедно с партиите "Съюз за спасение на Румъния" и Демократичен съюз на унгарците в Румъния, с цел да продължи започнатите реформи, включително тези за овладяване на прекомерния бъджетен дефицит.

След вота на недоверие към правителството, оглавявано от Боложан, Национално-либералната партия обяви, че се отказва от всякакво бъдещо сътрудничество със Социалдемократическата партия.

На този фон Най-голямата опозиционна партия в Румъния - Алианс за обединение на румънците (AUR) смята, че решението за преодоляване на настоящата политическа криза е провеждане на предсрочни парламентарни избори и критикува номинацията на Адриан Вещя за сформиране на ново правителство без подкрепата на политическа партия, предаде агенция Аджерпрес.

„Румънската държава се намира в момент на изпитание, а неочакваното предложение, дошло от двореца Котрочени в неделя сутринта, без Адриан Вещя да бъде предложен от някоя политическа партия, само засилва настоящата криза, през която преминаваме", се посочва в изявление на AUR, цитирано от Аджерпрес.

Принципът на разделение на властите в държавата предполага, че законодателната власт не трябва да бъде подчинена на президентството, а в случай на политически блокаж конституционното решение би било организирането на предсрочни избори, посочват още от най-голямата опозиционна партия, която през последните месеци се класира на първо място по електорална подкрепа в социологическите анкети.

„Нашето решение е да се обърнем към народа и да спазваме демократичните правила. В този смисъл ще водим диалог с всички заинтересовани страни", съобщи AUR, като посочи, че няма да приеме „лични режими" в румънската държава.

Румъния се нуждае от „консенсус, диалог и надежда", се подчертава още в съобщението на AUR.

По-рано днес президентът на Румъния Никушор Дан съобщи в изявление пред медиите, че предлага представителя на Национално-либералната партия Адриан Вещя за нов министър-председател, който да опита да състави правителство и да сложи край на политическата криза, настъпила след разпадането на четирипартийната коалиция и вота на недоверие срещу кабинета на лидера на либералите Илие Боложан на 5 май.

Сега Адриан Вещя ще разполага със срок от 10 дни, за да състави правителство и управленска програма и да поиска вот на доверие в парламента. Редовните парламентарни избори в Румъния следва да се произведат през 2028 г. В постокомунистическата история на Румъния никога не са се провеждали предсрочни парламентарни избори, тъй като в конституцията са заложени механизми, които усложняват тази процедура, именно за да се избегне продължителна политическа нестабилност. За да се стигне до предсрочни избори е необходимо в срок от 60 дни парламентът да отхвърли последователно две номинации за премиер и правителство, пише БТА.