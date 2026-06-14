Виетнам увеличава добива на въглища заради рекордното потребление на ток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Виетнам разреши на въгледобивните компании да увеличат производството си с до 15 на сто в отговор на нарастващото търсене на електроенергия, предаде Франс прес.

Потреблението на електроенергия в страната нараства заради масовото използване на климатици и вентилатори, докато Югоизточна Азия е обхваната от поредица горещи вълни през последните седмици.

Правителството предупреждава също, че метеорологичното явление „Ел Ниньо", което според прогнозите ще бъде особено силен тази година, може да окаже допълнителен натиск върху електроенергийната система на страната.

Съгласно влязлата в сила мярка миннодобивните дружества ще могат до края на годината да надвишават разрешените си производствени капацитети.

Мярката има за цел да „гарантира националната енергийна сигурност в извънредна ситуация", мотивира решението си правителството, уточнявайки, че допълнително добитите количества въглища трябва да бъдат използвани „единствено за производство на електроенергия".

Миналия месец правителството обяви, че „продължителните и интензивни горещини, съпроводени от бури и необичайно обилни валежи", са засегнали сериозно дейността по добив на въглища и полезни изкопаеми на най-големия оператор в страната – „Виетнам Коул Майнинг" (Vietnam Coal Mining).

Според официални данни през първите пет месеца на годината Виетнам е добил 19,4 милиона тона въглища, което е спад от над 4 на сто спрямо същия период на 2025 година.

Виетнам все още разчита на въглищните електроцентрали за около половината от производството на електроенергия в страната, въпреки ангажимента си да постигне въглеродна неутралност до 2050 година.

През март Ханой подписа споразумение за сътрудничество с Русия за изграждането на първата си атомна електроцентрала, припомня АФП, цитирана от БТА.