Ново проучване: Подкрепата за Тръмп в провинциалните райони на САЩ намалява

Подкрепата за американския президент Доналд Тръмп сред жителите на провинциалните райони на САЩ е намаляла през юни тази година, като е достигнала ново ниско равнище от 50% одобрение, сочи социологическо проучване на Ройтерс и агенция "Ипсос", проведено между 3 и 8 юни.

За сравнение Тръмп се радваше на общо одобрение от 60% през февруари миналата година, когато започна вторият му мандат.

От февруари миналата година неодобрението за американския президент в провинциалните региони на страната се е повишило от 34% до 48%, съобщава БТА.

Резултатите от проучването са забележителни, имайки предвид, че Тръмп получи силна подкрепа в тези региони на президентските избори. Тази тенденция би могла да окаже влияние върху резултата, който Републиканската партия на Тръмп ще постигне по време на междинните избори през ноември, където тя ще трябва да защитава несигурното си мнозинство в американския Конгрес.

Според анализ на екзитпол, проведен от "Пю Рисърч център", през 2024 г. Тръмп е спечелил гласовете на гражданите с право на глас в провинциалните региони с 40 процентни пункта спрямо президентските избори четири години по-рано и изборите през 2016 г., когато подкрепата му от тези райони е била съответно 31% и 25%.

Общият процент на обществено одобрение за американския президент е 35, което е почти най-ниската стойност в политическата му кариера, тъй като американците се опасяват от по-нататъшно увеличение на цените на горивата, подхранвано от войната в Иран, посочват още резултатите от проучването.

Други фактори, които допринасят за спада в подкрепата за Тръмп в американските провинциални райони, са недостатъчните мерки, приети от него за овладяването на нарастващите разходи за живот, както и управлението на американската икономика.

Само 31% от американските граждани в малките населени места посочват, че одобряват начина, по който Тръмп се е справил с тези проблеми, докато други 61% изразяват неодобрение.

Други тенденции, които имат отражение върху провинциалните американски райони, са трудната година за земеделците, влошена от нарастващите цени на торовете, които се повишиха след войната в Иран, лошите реколти и намалелия износ заради търговската война на Тръмп.

Цените на дизела също са скочили на исторически високи нива. Това застрашава и без друго ниските приходи на земеделците и рибарите, които предпочитат да оставят лодките си в пристанищата, вместо да харчат десетки хиляди долари за гориво.