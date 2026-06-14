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Собственик на увеселителен парк в Халкидики осъден за смъртта на 19-годишен младеж

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Халкидики. СНИМКА: НИКОЛАОС ХАЙДЕМЕНОС, greecewelcome.eu

Съд в Северна Гърция осъди собственика на увеселителен парк в Халкидики и още трима души във връзка със смъртта на 19-годишен младеж през 2024 г. на атракцион, за който прокуратурата заяви, че е имал опасни дефекти и е бил в лошо техническо състояние, съобщи БТА, позовавайки се на в. „Катимерини“.

60-годишният собственик бе осъден в събота за умишлено убийство с вероятно намерение, както и за опит за убийство, във връзка с инцидента от август 2024 г., свързан с атракциона „Crazy Dance“. Съпругата му и съсобственик беше призната за виновна в съучастие, а операторът на атракциона и сертифициращият инженер също бяха осъдени по свързани обвинения.

Решението беше постановено в Яница след продължило месеци съдебно дело.

По време на съдебното производство прокурорката заяви пред съда, че атракционът е бил „абсолютно неподходящ и опасен“, описвайки го като самоделна конструкция, построена без технически спецификации или стандарти за безопасност и силно корозирала.

Тя заяви, че влошеното състояние е направило повредата неизбежна и че атракционът е трябвало да бъде подменен, вместо да се използва. Прокурорката посочи също така липсата на поддръжка, неадекватното обучение на операторите и недостатъчните мерки за безопасност.

Съдът установи, че подсъдимите не са успели да предотвратят фаталния инцидент.

Очаква се да бъде произнесена присъдата.

 

Халкидики. СНИМКА: НИКОЛАОС ХАЙДЕМЕНОС, greecewelcome.eu

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