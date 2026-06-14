Русия и Украйна си размениха удари с дронове, двама загинаха

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Един човек загина, а девет бяха ранени при украински удари с дронове по жилищна сграда в руския град Орел, южно от Москва, съобщи губернаторът на Орловска област Андрей Кличков, цитиран от Ройтерс.

Публикувани от него снимки показват изпочупени и обгорели прозорци на няколко етажа от висока жилищна сграда в града с население около 300 хиляди души, съобщава БТА.

По думите на Кличков ситуацията е под контрола на службите за спешна помощ и правоохранителните органи, а на място продължават разчистването и отстраняването на щетите.

Междувременно Укринформ предаде, че руските сили са атакували с дронове цивилни автомобили в селището Кушухум в украинската Запорожка област, при което са били ранени трима души.

Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров съобщи в Телеграм, че при нападението са пострадали двама мъже на 49 и 53 години, и 55-годишна жена.

Местните власти в Кушухум публикуваха снимки, показващи щетите по автомобилите след атаката. По тяхна информация са повредени две превозни средства.

По-рано Укринформ съобщи, че един човек е загинал в Запорожка област при руски обстрел.