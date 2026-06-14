Две от партиите в правителството на Румъния решават довечера дали да подкрепят новата номинация за премиер

Две от партиите, които са част от настоящото румънско правителство – "Съюз за спасение на Румъния" и Демократичен съюз на унгарците в Румъния, ще решават тази вечер дали да дадат политическа подкрепа за новата номинация за министър-председател, която направи днес президентът Никушор Дан, съобщава Аджерпрес.

Държавният глава съобщи днес сутринта в изявление пред медиите, че предлага 52-годишния Адриан Вещя - дългогодишен член на Национално-либералната партия и понастоящем председател на Окръжния съвет на Брашов за министър-председател, който да опита да получи одобрението на парламента за ново правителство и да сложи край на политическата криза. Преди това първият натоварен с тази задача – евродепутатът Еуджен Томак, върна мандата, тъй като не успя да получи уверения за парламентарна подкрепа от минимум 233 народни представители в 456-местния парламент за встъпване в длъжност, предава БТА.

Националното бюро на партия „Съюз за спасение на Румъния“ ще се събере в 19 ч днес, за да реши дали да даде политическа подкрепа на Адриан Вещя за поста министър-председател, съобщи говорителят на партията Кристиан Зайдлер, цитиран от Аджерпрес.

Заместник-председателят на „Съюз за спасение на Румъния“ Раду Михаю каза, че ръководството на партията ще вземе решение по номинацията, но допълни, че според него решението ще бъде отново против подкрепа за правителство, в което участва Социалдемократическата партия (СДП).

Най-голямата парламентарно представена сила – СДП, оттегли през април политическата си подкрепа за премиера и лидер на Национално-либералната партия Илие Боложан заради несъгласие с мерките за икономии, насочени към овладяване на прекомерния бюджетен дефицит. След това СДП оттегли министрите си от правителството на четирипартийната коалиция и внесе вот на недоверие заедно с крайната десница. В резултат кабинетът на Илие Боложан, съставен от представители на либералите, „Съюз за спасение на Румъния“ и Демократичен съюз на унгарците в Румъния, падна от власт на 5 май и остана да работи като временно правителство с ограничени правомощия.

Лидерите на партия Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) също ще се съберат тази вечер, за да решат дали да подкрепят Адриан Вещя за министър-председател, съобщава още Аджерпрес, като се позова на лидера на депутатите от ДСУР Чома Ботонд.

Той заяви, че партия Демократичен съюз на унгарците в Румъния е била изненадана от решението на президента да предложи Адриан Вещя.

Лидерът на Национално-либералната партия (НЛП) и временен премиер Илие Боложан определи номинацията на Вещя като „враждебен акт“ и „очевиден опит за разцепване на партията“.

„Нито ръководството на НЛП, нито аз лично бяхме предварително информирани от президента за това решение – един враждебен акт, очевиден опит за разцепване на НЛП, намерение, което се усещаше още при свалянето на правителството в интерес на Социалдемократическата партия“, написа на страницата си във фейсбук лидерът на либералите Илие Боложан.

„Опитът на една партия да бъде наложен министър-председател от собствените ѝ редици, без дори да е проведена предварителна консултация и след всички решения, взети единодушно от партийните органи, нарушава всеки принцип на лоялно политическо сътрудничество. В най-близко време ще свикаме Националното политическо бюро на НЛП, за да вземем официално решение“, посочи Боложан.

От най-голямата парламентарна сила - Социалдемократическата партия, заявиха, че подкрепят съставяне на прозападно правителство и също информираха, че предстои заседание на ръководството за определяне на позиция на партията относно новата номинация.

Най-голямата опозиционна партия - Алианс за обединение на румънците, пък настоя за предсрочни избори.