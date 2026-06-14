Италианските влакове "Фречароса" ще свързват Милано и Рим с Мюнхен през Австрия

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Италианският високоскоростен влак „Фречароса“ (Frecciarossa) ще започне да преминава през Австрия още през следващата година като част от нова международна железопътна връзка между Италия и Германия. Това съобщи главният изпълнителен директор на „Трениталия“ (Trenitalia) Луиджи Коради Стришульо, цитиран от италиански медии и АПА.

По думите му проектът се реализира съвместно с австрийските и германските железници и предвижда високоскоростните влакове да свържат Мюнхен с Милано и Рим, предаде БТА.

„През следващата година, в сътрудничество с железопътните компании на Австрия и Германия, ще доведем „Фречароса“ до Мюнхен и първоначално ще свържем града с Милано и Рим“, заяви Стришульо.

Според него засилването на международната конкуренция ще допринесе за повишаване на качеството на железопътните услуги в Европа.

„Конкуренцията не е само въпрос на цена, а преди всичко на качество. В Италия вече имаме такъв опит и именно конкуренцията направи и „Трениталия“ по-добра компания“, посочи той.

В момента високоскоростните влакове „Фречароса“ обслужват не само вътрешни линии в Италия, но и международни маршрути във Франция и Испания. Италианският железопътен оператор продължава разширяването си и на други европейски пазари.

Междувременно и частният италиански железопътен оператор „Итало“ (Italo), който конкурира „Трениталия“ на вътрешния пазар, подготвя навлизането си в германския междуградски железопътен транспорт от 2028 г.

Реализацията на проекта ще зависи до голяма степен от достъпа до германската железопътна инфраструктура, която вече е силно натоварена. Решенията за разпределение на железопътните трасета се вземат от „Де Бе ИнфраГО“ (DB InfraGO), инфраструктурното подразделение на „Дойче Бан“ (Deutsche Bahn).