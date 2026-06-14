Високопоставен ирански военен: Атаката на Израел срещу Ливан няма да остане без отговор

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Мохамад Джафар Асади, заместник-началник на Централния щаб "Хатам ал Анбия" на иранските въоръжени сили заяви, че "престъпленията", извършени от Израел срещу южните предградия на ливанската столица Бейрут, няма да останат без отговор, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс.

Джафар Асади направи това изявление, след като Израел нанесе удари срещу обекти на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" в южните предградия на Бейрут, предаде БТА.

От своя страна Мохамад Багер Галибаф, председател на иранския парламент и главен преговарящ на Техеран, посочи, че атаката на Израел срещу Бейрут показва, че на САЩ или им липсва волята, или способностите да изпълнят поетите ангажименти относно сключването на мирното споразумение.

Едно от условията, които Иран поставя за сключването на мирното споразумение, е прекратяването на бойните действия в Ливан.

Той допълни, че ако тези ангажименти не бъдат изпълнени, "продължаването по настоящия път не би било възможно".