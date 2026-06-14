Трима загинаха, а един е в неизвестност след сблъсък между катамаран и яхта в пролив в Хърватия

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Трима души загинаха, а един е в неизвестност след сблъсък днес между пътнически катамаран и яхта в пролив между хърватските острови Шолта и Брач, предадоха Франс прес и хърватски медии, като се позоваха на местните власти.

По данни на хърватската полиция яхтата е потънала след удара в пролива Сплитска врата. Четирима души са спасени и са получили медицинска помощ, съобщава БТА.

Властите провеждат разследване за причините за инцидента. Според неофициална информация на хърватски медии загиналите може да са чешки граждани.

Хърватската обществена телевизия ХРТ информира, че катамаранът на частна хърватска компания е превозвал 118 пътници, а яхтата е плавала под френски флаг.

На борда на яхтата са се намирали осем души: трима са загинали, един е обявен за изчезнал, а останалите четирима пътници са били спасени от морето.