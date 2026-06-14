Петима сърби арестувани по обвинения във военни престъпления в Косово

Полицията в Косово арестува днес петима сърби, сред които четирима бивши полицаи, заподозрени в участие във военно престъпление през 1999 г., предаде Франс прес, като се позова на съдебен източник.

Това са първите арести в разследването на масовото убийство на над 40 косовски цивилни, извършено от сръбските сили в село Речак през януари 1999 г., заяви прокурор пред медиите, предава БТА.

Т.нар. "клане в Речак" на 15 януари 1999 г. бележи повратна точка в историята на Косово. В това село на около 30 км от Прищина сръбски военни и полицейски сили са убили 45 албански цивилни, припомня албанската редакция на Радио Свободна Европа.

Събитията от Речак предизвикват международната намеса във войната в Косово от 1998-1999 г., отбелязва Асошиейтед прес. Терминът „масово убийство“, използван от тогавашния ръководител на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Косово Уилям Уокър, за да опише убийствата в Речак, проправи пътя за 78-дневни бомбардировки на НАТО срещу сръбските сили, които в крайна сметка сложиха край на войната. Тогава Косово беше провинция на Сърбия.