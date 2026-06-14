Загиналите палестинци в Газа вече са 73 хил. души

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Министерството на здравеопазването в ивицата Газа съобщи, че броят на жертвите сред палестинците във войната между Израел и радикалната групировка „Хамас“ е надхвърлил 73 хил. души, предаде Асошиейтед прес.

Актуализираният брой на жертвите постъпва в момент, когато Израел продължава да нанася удари въпреки крехкото споразумение за примирие, постигнато през октомври, съобщава БТА.

Общият брой на смъртните случаи от началото на войната вече е 73 001, съобщиха Захер ал Уахейди, ръководител на отдела за архиви на министерството, и Хамза Салем от отдела за връзки с обществеността на министерството.

Министерството съобщи, че днес са отчетени пет смъртни случая: двама в южния град Хан Юнис и един в централната част на Газа, в допълнение към двама починали от получени по-рано наранявания.

Над 173 200 души са ранени от началото на войната, която беше разпалена от атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. При тази атака загинаха около 1200 души, а 251 други бяха взети за заложници.