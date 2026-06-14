ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Явор Златанов: Трябваше да избирам между живота и ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23040848 www.24chasa.bg

Загиналите палестинци в Газа вече са 73 хил. души

804
Над 173 200 души са ранени от началото на войната, която беше разпалена от атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Министерството на здравеопазването в ивицата Газа съобщи, че броят на жертвите сред палестинците във войната между Израел и радикалната групировка „Хамас“ е надхвърлил 73 хил. души, предаде Асошиейтед прес.

Актуализираният брой на жертвите постъпва в момент, когато Израел продължава да нанася удари въпреки крехкото споразумение за примирие, постигнато през октомври, съобщава БТА.

Общият брой на смъртните случаи от началото на войната вече е 73 001, съобщиха Захер ал Уахейди, ръководител на отдела за архиви на министерството, и Хамза Салем от отдела за връзки с обществеността на министерството.

Министерството съобщи, че днес са отчетени пет смъртни случая: двама в южния град Хан Юнис и един в централната част на Газа, в допълнение към двама починали от получени по-рано наранявания.

Над 173 200 души са ранени от началото на войната, която беше разпалена от атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. При тази атака загинаха около 1200 души, а 251 други бяха взети за заложници.

Над 173 200 души са ранени от началото на войната, която беше разпалена от атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)