Българско семейство с малко дете загина в челен сблъсък с камион в Германия

Живеели от години в Мюнхен, ходили до родното село Прилеп

Тричленно семейство от България загина при челен сблъсък с камион в Горна Бавария. Тримата загинали на възраст 46, 44 и 2 години са баща, майка и тяхното малко дете, съобщи полицейски говорител в Розенхайм. Семейството, което живее в Мюнхен, е било на път за там, каза той пред "Зюддойче цайтунг", пише дир.бг.

Според сайта Флагман.бг загиналите са от сунгурларското село Прилеп и от 10 години са живеели в баварската столица.

Инцидентът е станал рано сутринта в събота около 5:15 ч. на федерален път 12 между Щамхам и Марктъл в окръг Алтьотинг. Според настоящото състояние на разследването 46-годишният шофьор на лекия автомобил по все още неизвестни причини е навлязъл с колата си в насрещното платно, както съобщи полицейската служба за магистрали в Мюлдорф по-късно следобед. Колата му се е сблъскала челно с идващ отсреща унгарски камион с ремарке.

Тримата пътници в лекия автомобил са били заклещени в колата вследствие на инцидента и са починали на място в резултат на тежки наранявания. 50-годишният шофьор на камиона е получил леки наранявания. Той е претърпял шок.

В момента се разследват точните обстоятелства на инцидента, пише "Зюддойче цайтунг".

Загиналите са били в родното си село за големия мюсюлмански празник Байрам, за да прекарат празничните дни със своите близки.

Жертвите на зловещия удар са бащата Хюсеин Топал, майката Селиме Топал и малкият им син А.Т.. Местни жители разказаха, че тримата са тръгнали обратно от село Прилеп в петък сутринта с личния си автомобил. Големият син на почерненото семейство е извадил невероятен късмет, тъй като е решил да се прибере в Германия със самолет.

По-малко от денонощие след тръгването им от България се стига до фаталния челен сблъсък на германска земя.

В село Прилеп роднините все още са в шок от черната вест и не знаят кога ще бъде организирано погребението. Те разказват, че семейство Топал дало дума, че за последна година отива в Германия, след което се прибират завинаги обратно тук, пише още Флагман