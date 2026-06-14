Хиляди протестират в Женева срещу Г7

Хиляди демонстранти се събраха днес, за да изразят недоволството си срещу групата на богатите страни Г7 в навечерието на срещата на върха на организацията, която започва утре в съседна Франция, предаде Асошиейтед Прес.

Екологични активисти и феминисти се присъединиха към противници на империализма, защитници на независимите медии, поддръжници на правата на палестинците и други активисти в парк край езерото в Женева, за да манифестират през града. Лодка с надпис „Не на Г7“ на платното преминава покрай тях, докато плажуващи се наслаждаваха на хубавото време, съобщава БТА.

Швейцарските и френските власти разположиха хиляди полицаи, за да гарантират сигурността на тридневната среща на върха, която започва утре в курортния град Евиан Ле Бен във Франция. Лидерите на страните от клуба на богатите ще обсъждат редица въпроси, включително Близкия изток, Украйна и световните икономически дисбаланси.

Властите затвориха улици, забраниха събирания на хора без разрешение и обещаха финансова подкрепа за фирми, засегнати от евентуални безредици. Десетки фирми и магазини в Женева са заковали дървени панели пред стъклата на витрините си като предпазна мярка, тъй като се опасяват от избухване на безредици, подобни на тези по време на подобна среща на върха в Евиан през 2003 година. Само седем от 35-те пътни гранични пункта между Швейцария и Франция ще останат отворени.

Демонстранти се събират от дни в Женева, който е най-големият град в района и затова е определен за сборен пункт за активистите, които се противопоставят на Г7.

Протестите не са нищо ново около тези срещи, отбелязва АП. Този път активистите искат да изразят недоволството си от лидерството на президента на САЩ Доналд Тръмп по разнообразни теми, като например митата, войната в Иран и климата, или дори да подчертаят неговите връзки в миналото с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.