ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-малко шестима загинали при сблъсък на два хели...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23041028 www.24chasa.bg

Тръмп предупреди Израел и Иран да не "провалят нещата"

1176
Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес омаловажи израелските удари в Ливан, но заяви, че както Израел, така и Иран трябва да се въздържат от подобни атаки, тъй като е напът да бъде сключено споразумение за прекратяване на войната с Иран, предаде Асошиейтед Прес.

„Не бива да има повече атаки от страна на Израел никъде в Ливан, но също така не трябва да има повече атаки от която и да е друга страна, включително „Хизбула“, срещу Израел“, написа Тръмп в профила си в социалните мрежи, предаде БТА.

Американският президент по-рано заяви, че споразумението за прекратяване на войната може да бъде подписано днес, но оттогава не е предоставил повече подробности, отбелязва АП.

Доналд Тръмп

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)