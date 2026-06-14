Доналд Тръмп на 80! Преди да ги чукне, отвлече Мадуро, почна война и се скара с папата

Със зрелищно и меко казано, нестандартно събитие - UFC бой в клетка, Доналд Тръмп отбелязва тази нощ 80-годишнината си. Президентът на САЩ празнува в неделя рождения си ден, а боят ще се проведе на легендарната Южна морава на Белия дом в ранните часове на понеделник наше време.

За когото и да е друг световен лидер би звучало странно и скандално. Но все пак това е Тръмп, който в рамките само на няколко месеца отвлече друг държавен глава, с ИИ видео изобрази като маймуна бивш президент на страната си, скара се на папата, започна война с Иран и публикува снимка на себе си като Исус Христос...

Началото на годината за Тръмп определено почна гръмко. В ранните часове на 3 януари, докато светът още влизаше в ритъм след коледните и новогодишните празници, лидерът на Америка явно реши, че иска да ускори процеса на отрезвяване, като отвлече президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му. Най-неочакваният ефект от военната операция се оказа печалба за спортния бранд "Найк", с който Мадуро беше облечен на път към затвора в Ню Йорк.

Горе-долу по същото време Тръмп вече беше понаучил тънкостите на това как се създава съдържание с изкуствен интелект. Уменията си обаче президентът реши да покаже по странен начин и пусна в профила си в "Трут соушъл" расистко клипче на бившия президент Барак Обама и съпругата му Мишел, което предизвика вълна от възмущение. Преди клипът да бъде изтрит, от Белия дом твърдяха, че реакцията срещу него била "фалшива". Защото какво възмутително има в това да изобразиш своя предшественик (единствения чернокож президент на САЩ) и половинката му като маймуни?

Тези дребни скандали не са нещо особено за доайена на MAGA. Но в последния ден на февруари той реши да даде на света нещо по-разтърсващо - война в Близкия изток. В началото се говореше за "ограничени удари" на САЩ и Израел по Иран с цел ликвидиране на най-висшите от ръководството в Техеран, но конфликтът прерасна в пълномащабен. 107 дни по-късно е в период на застой и преговори без край. Цените на горивата скочиха и затиснаха икономиките по цял свят. В навечерието на рождения си ден Тръмп обясняваше, че всеки момент ще се удължи примирието с още 60 дни, може би очакваше подписване на сделката като подарък.

Президентът на САЩ атакува главата на Римокатолическата църква (първия американец на светия престол), че не подкрепял войната. През април след публикация на Лъв XIV, в която папата призовава за мир, Тръмп видя опозиция срещу действията на САЩ в Близкия изток. Реакцията му беше бърза и силно критикувана, особено след като заяви, че папата е слаб, а и не разбирал нищо от външна политика. "Ако не бях в Белия дом, Лъв нямаше да бъде във Ватикана", обяви Тръмп. И си качи генерирана с изкуствен интелект снимка, изобразяваща го като Исус Христос. С нея си навлече критики дори от свои поддръжници. Обяснението му също бе странно - каза, че всъщност не бил Божия син, а лекар.

Докато папата отнесе само словесни нападки по темата, партньори от НАТО бяха по-сурово наказани. Наред с обявеното изтегляне на 5000 американски военни от Германия се очаква потърпевши да са още Италия и "ужасната" по думите на Тръмп Испания.

Заради редица действия и изказвания, а и кадри със синини по ръцете и врата критиците на Тръмп заговориха, че здравето му вече се влошава доста и той не е годен да управлява. От Белия дом отхвърлят подобни коментари, като непосредствено преди рождения му ден отново увериха, че здравето на президента е отлично.