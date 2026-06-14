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Най-малко шестима загинали при сблъсък на два хеликоптера в Рио де Жанейро

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Рио де Жанейро. СНИМКА: PIXABAY

Най-малко шест души са загинали днес при сблъсък на два хеликоптера в небето над Рио де Жанейро в Бразилия, обявиха пожарните служби, цитирани от Франс прес.

"Хеликоптерите след това се разбиха на паркинга на автосалон, при което избухна пожар и бяха нанесени щети на близо 20 автомобила. Смъртта на най-малко шест души бе потвърдена. Всички те са се намирали на борда на двата летателни апарата", допълниха службите, предава БТА.

Сблъсъкът се е случил в небето над квартала Рекрейо дос Бандейрантес.

Местни медии излъчиха кадри, на които се вижда как плътен дим се издига над автосалона, където по това време горят няколко автомобила.

По статистически данни на Центъра за разследване и превенция на авиационни произшествия 153 инцидента с летателни апарати са били регистрирани в Бразилия през изминалата година, като при тях са загинали 62 души.

Рио де Жанейро. СНИМКА: PIXABAY

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