Германският президент пожела благополучие, но и мъдрост на Тръмп за 80-ия му рожден ден

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер пожела на Доналд Тръмп „благополучие и добро здраве“ по повод 80-ия рожден ден на американския президент днес, като използва повода, за да отправи призив в подкрепа на трансатлантическото партньорство, предаде ДПА.

„За многото предизвикателства, свързани с вашата длъжност, ви пожелавам също мъдрост, увереност и положителната сила, която произтича от конституцията и дългогодишната демократична история на вашата страна“, е написал той в писмо, според изявление от кабинета му, предаде БТА.

Щайнмайер също припомни германските корени на дядото на Тръмп, който емигрира в САЩ от германския регион Пфалц. „Това бяха поколения смели емигранти, които някога напуснаха родината си и изградиха нещо изключително в Америка - принос, който обогати историята и на двете страни“, написа германският президент.

Той заяви, че именно семейни истории като тази на семейство Тръмп „оформяват по специален начин нашето трансатлантическо партньорство и свързват нашите страни през поколенията“.

„Нека ценим наследството на тази близка връзка между двете ни страни и продължим да насърчаваме трансатлантическия обмен.“, каза още германският президент.

Откакто встъпи в длъжност миналата година, Тръмп обтегна отношенията с традиционните европейски съюзници на страната си чрез митническата си политика, териториалните си претенции към Гренландия и позицията си по отношение на войната в Украйна. Наскоро той влезе в конфликт и с германския канцлер Фридрих Мерц, който критикува войната в Иран. В отговор Тръмп обяви изтеглянето на част от американските войски, разположени в Германия.