Москва: Руските войски напредват в Константиновка

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Руските военни напредват, водейки улични боеве, в източния украински град Константиновка в Донецка област, съобщи днес руското Министерство на отбраната, цитирано от ДПА.

Под руски контрол са поставени допълнително около 100 сгради, съобщи министерството. От там допълниха, че обградените в югозападните райони на града части на Въоръжените сили на Украйна биват елиминирани, предаде БТА.

В последно време украинските военни признаха, че се сблъскват със сложна ситуация в града.

Базираният във Вашингтон Институт за изследване на войната заяви, че способността на ВСУ да отбранява Константиновка се влошава. В същото време експертите казват, че Москва използва детайлизирани изявления, за да създаде впечатление, че руското присъствие е по-голямо от реалното.

Ръководството на Киев наскоро заяви, че е спряло руското настъпление и е възвърнало определени територии. Дори украинските карти обаче показват, че руските сили напредват в силно разрушения индустриален град, макар и по-бавно, отколкото през зимните месеци.

Независими военни наблюдатели считат за възможно Константиновка да падне през следващите месеци. Това би приближило руския президент Владимир Путин по-близо до целта му да постави Донбас напълно под руски контрол.

Руското Министерство на отбраната заяви, че ситуацията в Константиновка е принудила Украйна да евакуира ключови съоръжения в близките градове Краматорск и Дружковка.

По-рано Путин заяви, че пълният контрол над Донецка област е централна военна цел и предварително условие за преговори за прекратяване на огъня.