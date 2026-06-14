Национално-либералната партия в Румъния се събира утре след новата номинация за премиер

Лидерите на Национално-либералната партия (НЛП) в Румъния ще се съберат на заседание на Постоянното бюро на партията в понеделник в 17 ч, за да обсъдят номинацията на Адриан Вещя за министър-председател, съобщи пред телевизия Диджи 24 сенаторът от НЛП Сорин Къмпяну.

Днес сутринта президентът на Румъния Никушор Дан съобщи, че номинираният на 4 юни за министър-председател Еуджен Томак е върнал мандата за съставяне на правителство и затова предлага на негово място Адриан Вещя, настоящ председател на Окръжния съвет на Брашов, припомня БТА.

Номинацията на Вещя предизвика бурни политически реакции, тъй като той е член на Национално-либералната партия, а ръководството на формацията не е било информирано предварително за решението на президента.

Лидерът на Национално-либералната партия (НЛП) и временен премиер на Румъния Илие Боложан определи номинацията като „враждебен акт“ и „очевиден опит за разцепване на партията“.

„Нито ръководството на НЛП, нито аз лично бяхме предварително информирани от президента за това решение – един враждебен акт, очевиден опит за разцепване на НЛП, намерение, което се усещаше още при свалянето на правителството в интерес на Социалдемократическата партия“, написа на страницата си във Фейсбук лидерът на либералите Илие Боложан.

Сенатор Сорин Къмпяну коментира днес пред телевизия Диджи 24, че Адриан Вещя е „много подходящ“ за поста министър-председател.

„Адриан Вещя е фигура, която е високо ценена в НЛП. Не забравяйте, че той бе единодушно определен за първи заместник-председател (на партията). Преди това е бил генерален секретар, бе министър на развитието. Той е стар либерал. Мисля, че всички са съгласни, че Адриан Вещя е прозападно ориентиран, подкрепя Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, програмата SAFE (за отбраната) и всички важни цели на НЛП. От тази гледна точка той е много подходяща фигура. В допълнение, той е член на НЛП от 30 години“, заяви Сорин Къмпяну пред Диджи 24.

Сенаторът призова към спокойствие и посочи, че не е съгласен с изключване на Адриан Вещя от партията, каквито гласове се появиха след номинацията.

Един от най-влиятелните лидери на НЛП - Александру Мунтяну, критикува изключително остро днес решението на президента Никушор Дан да номинира Адриан Вещя за министър-председател, съобщава още Диджи 24. Мунтяну каза, че ходът на президента е равнозначен на намеса във вътрешната политика на партията. Мнението му бе подкрепено и от други влиятелни гласове в НЛП, като някои призоваха Адриан Вещя да бъде изключен от формацията.

Този въпрос обаче следва да бъде решен от ръководните органи на НЛП съгласно статута на партията, отбелязва Диджи 24.

Медията посочва, че вече са се появили и първите гласове, които открито подкрепят номинацията на Адриан Вещя.

„Румъния без съмнение преминава през една от най-трудните политически кризи, предизвикана от вота на недоверие от 5 май, а положението на страната се влошава с всеки изминал ден. Чуждестранните инвеститори наблюдават с тревога кризата в Румъния; същевременно крайните срокове за усвояване на средствата по НПВУ (средства от жизненоважно значение за развитието на страната) наближават все повече, а страната се нуждае от стабилно правителство“, заяви депутатът Александру Андрей, цитиран от Диджи 24.

„Това е труден момент, в който трябва да оставим настрана амбициите и желанието за реванш и да поставим на първо място решаването на острите проблеми на страната, като подкрепим правителство, което да изведе Румъния от тази ситуация!“, призова той.

Номинираният за министър-председател Адриан Вещя изрази тази вечер пред телевизия Антена 3 СиЕнЕн (Antena 3 CNN) увереност, че най-късно до седмица ще има ново правителство, предаде Аджерпрес.

„Решен съм да стигна докрай, решен съм и съм напълно убеден, че до края на тази седмица ще има правителство, и по този начин вярвам, че всички ще преминем към нова фаза... Наш дълг е, на нас, които се занимаваме с политика и имаме смелостта да поемем отговорността в такива трудни моменти, да изведем страната от ситуацията, в която се намира", заяви Вещя пред телевизията.

Той добави, че няма да се възползва от предвидения в конституцията 10-дневен срок, за да поиска вот на доверие.

Определеният за премиер посочи още, че не желае разкол в НЛП.