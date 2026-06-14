Музикантът Оливър Трий е сред загиналите в катастрофата с хеликоптер в Рио де Жанейро (Видео)

Роденият в Калифорния певец и автор на песни Оливър Трий, известен с песни като Life Goes On, When I'm Down и Miss You, е загинал при катастрофата с хеликоптер в Рио де Жанейро, твърди CNN. Той беше на 32 години.

Катастрофата, която се е случила в неделя сутринта в югозападната част на Рио де Жанейро, е засегнала два хеликоптера, а шест души са загинали, включително Трий.

Трий, синоним на прическа тип "bowl" и жизнена мода от 80-те, прекара ранната си кариера в продуциране на дъбстеп и изпълнения в района на залива на Сан Франциско под артистичния псевдоним "Tree". Той дебютира с първия си EP, "Demons", през 2013 г. под R&S Records.

През 2016 г. Уитън издаде When I'm Down - поп хит от началото на есента, който направи Трий известен с неговия филмов албум. Месец по-късно той подписа договор с Atlantic Records, чрез които издаде сингъла Welcome to LA, първият му под името Olvier Tree.

EP-то от 2018 г. Alien Boy отбеляза покачване на популярността на Трий не само в пространството на електронната музика, но и в онлайн културата. Двойният му музикален видеоклип All That x Alien Boy" който той написа и режисира, събра над 50 милиона гледания и представи неговата ретро-странна естетика на широката публика.

Трий беше в разгара на световното си турне за четвъртия си студиен албум "Love You Madly, Hate You Badly", който беше изцяло продуциран от самия него. Турнето започна на 30 май в Мексико Сити и трябваше да включва спирки в Китай, Япония, Антарктида, Нова Зеландия и Южна Африка.