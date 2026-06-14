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Иранският президент защити преговарящия със САЩ екип от критиките на хардлайнерите

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Масуд Пезешкиан

Иранският президент Масуд Пезешкиан защити преговарящия екип на Ислямската република от критиките на хардлайнерите в страната, заявявайки днес, че е „просто несправедливо и в разрез на националните интереси“ дипломатите да бъдат наричани национални предатели, предаде ДПА.

САЩ и Иран преговарят - с помощта на посредници - от няколко седмици насам за рамково споразумение за прекратяване на войната в Иран, припомня БТА.

Споразумението цели да се превърне в основа за по-задълбочени разговори между Вашингтон и Техеран. Според съобщенията, освен че ще отвори отново Ормузкия проток, то ще удължи настоящото крехко и многократно нарушавано примирие с 60 дни и ще доведе до преговори за ядрената програма на Иран.

САЩ заявиха, че споразумението ще бъде подписано днес. Няма потвърждение за това от иранска страна.

На нощни събирания в столицата Техеран и други градове избухнаха протести срещу двете водещи фигури в преговорния екип на Иран: главния преговарящ Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи.

Пезешкиан отбеляза, че критиките са легитимни, но не и клеветите, тъй като могат да разделят обществото. Той добави, че враговете на страната чакат именно това.

Политическите групи, които се чувстват „ангажирани с Ислямската революция и в частност със системата, трябва да се придържат към официалния политически курс и решенията, свързани с него“, заяви Пезешкиан според уебсайта на президентската администрация.

Масуд Пезешкиан

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