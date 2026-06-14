Членът на Политбюро и външен министър на Китай Уан И отправи послание по повод Международния ден за диалог между цивилизациите

Скъпи приятели, за мен е удоволствие да отбележа ежегодния Международен ден за диалог между цивилизациите заедно с приятели от целия свят.

Многообразието на цивилизациите е определяща характеристика на нашия свят. Преди три години председателят Си Дзинпин представи Инициативата за глобална цивилизация, подчертавайки необходимостта различните цивилизации да съществуват в хармония. Международният ден за диалог между цивилизациите, учреден в духа на тази инициатива, беше посрещнат с широка подкрепа от международната общност. През миналата година Китай, съвместно с ООН и други международни организации, организира разнообразни събития по света по повод първото отбелязване на този ден. Активното участие в тях ясно показа широката подкрепа и нарастващата динамика в полза на диалога между цивилизациите.

Днес човешката цивилизация е изправена пред безпрецедентни предизвикателства. Разделението и конфронтацията продължават да се задълбочават. Конфликти и сътресения възникват на различни места по света. Международният правов ред е подложен на натиск, а липсата на доверие се увеличава. В този контекст е необходимо да укрепваме взаимното разбирателство и доверие чрез повече диалог, както и да изграждаме солидарност и консенсус чрез по-интензивен обмен. Това са основните градивни елементи на общност на споделена съдба за човечеството.

Следва да отстояваме взаимното уважение и да насърчаваме хармоничното съвместно съществуване на цивилизациите. Нито една цивилизация не стои над останалите. Всяка една има своята ценност и заслужава равнопоставено уважение. Цивилизациите не са врагове една на друга – врагове са единствено претенциите за превъзходство, властническото отношение и надменността. Необходимо е да следваме принципите на равенство, взаимно учене, диалог и приобщаване, да преодоляваме ограничените представи за „превъзходство" и „сблъсък" на цивилизациите и да се стремим към хармонично съвместно развитие и взаимно обогатяване на различните култури. Нека възприемаме нашата планета като градина, в която всички цивилизации разцъфтяват и се учат да ценят красотата си.

Следва да поставяме хората на първо място в нашите усилия и да укрепваме основите на обмена между цивилизациите. Народите са създателите на историята и най-важните участници в междуцивилизационния диалог. Необходимо е да задълбочаваме взаимното разбирателство и приятелство между хората и да им предоставяме по-широк и по-пряк достъп до ползите от обмена и взаимното учене между цивилизациите. В рамките на своята политика за висококачествено отваряне към света Китай въведе безвизови режими и други улеснения за чуждестранните посетители като конкретен принос към междуцивилизационния обмен. Китай е готов също така да работи с всички държави за укрепване на диалога между цивилизациите, за задълбочаване на обмена на управленски опит, за справяне с общите предизвикателства и за откриване на нови пътища към модернизацията.

Следва да съчетаваме съхраняването на наследството с иновациите, за да насърчаваме развитието на цивилизациите. Всички култури са богати и забележителни и заслужават да бъдат съхранявани и обновявани чрез творчески подходи. Като страна с множество обекти на световното културно наследство Китай ще продължи активно да опазва и използва своето многообразно културно наследство, като същевременно подпомага и други държави в творческото развитие и съвременното осмисляне на техните ценни културни традиции. Изкуственият интелект и социалните медии откриват нови възможности за диалог между държави, езици и цивилизации. Необходимо е да използваме пълноценно тези и други нови технологии и приложения, за да насърчаваме обмена, взаимното учене, съхраняването и иновациите в областта на цивилизациите и да допринасяме за общия просперитет на човечеството.

Следва да насърчаваме обмена и взаимното учене и да усъвършенстваме механизмите за диалог. Жизнеността на всяка цивилизация се крие в нейната откритост и способност за общуване. Необходимо е активно да разширяваме глобалните партньорства за междуцивилизационен диалог. Международният ден за диалог между цивилизациите предоставя ценна платформа за преодоляване на идеологическите различия и предразсъдъците. Китай подкрепя важната роля на ООН в насърчаването на този диалог, подкрепя по-ефективното използване на Партньорството на цивилизациите към ООН, ЮНЕСКО, Форума на древните цивилизации и други международни платформи и ще продължи да предоставя финансова подкрепа на структурите на ООН, ангажирани с тази благородна кауза.

Скъпи приятели, цивилизацията е като водата – тихо подхранва всичко живо; диалогът е като мост, който свързва хората и народите по света. Китайската цивилизация, която има над 5000 години история, се отличава със своята приемственост, съзидателност, единство, приобщаващ характер и миролюбие. Ние сме готови да работим заедно с всички цивилизации, за да осветяваме пътя напред, да насърчаваме развитието чрез диалог и взаимно учене и да създаваме по-светло бъдеще за цялото човечество.