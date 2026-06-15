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Земетресение от 5,1 разлюля Южна Гърция

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Земетресение СНИМКА: Pixabay

Земетресение с магнитуд от 5,1 е било регистрирано в морето край полуостров Пелопонес, Южна Гърция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Епицентърът на труса, който е станал в 21:17 ч. в неделя, е бил на 16 км южно от Метони край югозападните брегове на полуострова. Дълбочината на огнището по данни на гръцкия Институт по геодинамика е била 9,1 км, пише БТА.

Земетресението е предизвикало уплаха сред много жители и било усетено в голяма част на териториалната единица Месиния. Няма информация за пострадали хора, а властите извършват огледи за евентуални материални щети.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

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