САЩ и Иран стигнаха до мирно споразумение. Тръмп: Нека петролът потече!

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Официалното подписване ще се състои в Швейцария в петък

Петролът сорт "Брент" падна с 3,8% след обявяването на споразумението

Иран и САЩ стигнаха до мирно споразумение. Новината първо бе съобщена от пакистанския премиер Мохамад Шахбаз Шариф и малко по-късно потвърден от американския президент Доналд Тръмп.

„Сделката с Ислямската република Иран вече е сключена", написа той в социалната мрежа "Трут Соушъл".

„С настоящото давам пълно разрешение за свободното отваряне на Ормузкия проток и едновременно с това разпореждам незабавното вдигане на морската блокада на Съединените щати", заявява той.

„Кораби от цял свят, запалете двигателите си. Нека петролът потече!".

След това новината беше потвърдена и от иранската държавна телевизия, която обаче се позова на изказването на Шариф.

В репортажа на държавната телевизия водещият заяви, че САЩ „са били принудени да подпишат споразумение за прекратяване на войната с Ислямската република Иран и Фронта на съпротивата".

Държавната телевизия и някои ирански медии представят споразумението като победа за Иран.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади потвърди в телефонно интервю за държавната телевизия, че споразумението със САЩ е финализирано и официалното подписване ще се състои в Швейцария в петък.

„Понеделник вечерта ще бъде обявено незабавно и трайно прекратяване на войната и военните операции на различни фронтове, включително в Ливан", заяви той.

Той добави, че морската блокада на САЩ срещу Иран също ще бъде вдигната понеделник вечерта.

Според АФП вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще присъства на подписването в Женева. Вероятно и Тръмп ще бъде там.

Споразумението беше приветствано от премиера на Катар, който заедно с Пакистан изпълняваше ролята на посредник между САЩ и Иран.

„Изказваме благодарност на нашите братя от Ислямска република Пакистан", пише шейх Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим Ал Тани в "Екс".

„Надяваме се всички страни да се включат в предстоящите преговори с позитивен и конструктивен дух, което ще спомогне за укрепването на този напредък и за по-нататъшното му развитие."

Британският премиер Киър Стармър описа споразумението като "огромна крачка напред към прекратяването на войната, осигуряването на регионална стабилност и отварянето на Ормузкия проток".

Върховното военно командване на Иран, Централният щаб „Хатам ал-Анбия", заяви, че иранците, заедно с въоръжените сили на страната и съюзниците на Техеран в региона, са показали на САЩ и Израел, че те „нямат друг избор, освен да приемат поражението и да се предадат".

Това изявление наподобява начина, по който държавната телевизия на Иран се опитва да представи споразумението като победа за Иран. В Иран се засилваше критиката от страна на твърдолинейните противници на споразумението.

Някои от критиците на споразумението обвиниха иранския външен министър и председателя на парламента, че са „предали" покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който беше убит при американско-израелски удари в първия ден на войната, на 28 февруари.

Хаменей беше заявил седмици преди смъртта си, че преговорите със САЩ не са „мъдри" и няма да „решат" проблемите на страната.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че лидерите на Г-7, които се срещат тази седмица във френския курортен град Евиан, ще обсъдят дългосрочното отваряне на Ормузкия проток като част от споразумението между САЩ и Иран.

„Целта ще бъде да се разгледат последиците от това споразумение, подкрепата за Ливан, трайното отваряне на Ормузкия проток и, разбира се, сключването на споразумение относно ядрените и балистичните дейности в Иран", заяви Макрон във видеоклип в Инстаграм.

Лидерите на Великобритания, Канада, Германия, Италия, Япония и САЩ се срещат от понеделник, 15 юни, за тридневната среща на върха, в която участват и други страни като Индия и Бразилия.

В съвместно изявление относно споразумението лидерите на Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия заявиха, че ще работят в тясно сътрудничество със САЩ, Иран и регионалните партньори, за да „се възползват от този момент".

По-късно иранските държавни медии обявиха някои точки от споразумението, което нарекоха "меморандум за разбирателство между САЩ и Иран".

Конкретните точки не са потвърдени официално от нито една от двете страни.

Агенция „Мехр", полуофициална иранска държавна информационна агенция, посочва, че точките включват:

1. Постоянно прекратяване на огъня по всички фронтове, включително в Ливан.

2. Ангажимент на САЩ да не се намесват във вътрешните работи на Иран.

3. Премахване на морската блокада на САЩ в рамките на 30 дни.

4. Изтегляне на американските сили от Иран.

5. Отваряне на Ормузкия протос в рамките на 30 дни „съгласно иранските условия".

6. Представяне от страна на САЩ и техните съюзници на планове за възстановяване на Иран на стойност най-малко 300 млрд. долара.

7. Прекратяване на санкциите върху иранския петрол и енергийните продукти

8. Потвърждаване на ангажимента на Иран да не произвежда ядрени оръжия

9. Ангажимент на САЩ да не увеличават силите си в региона и да не налагат нови санкции

"Мехр" също така съобщи, че „окончателните преговори няма да започнат, преди да бъдат освободени половината от замразените средства на Иран, да бъдат преустановени санкциите срещу иранския петрол и да бъде вдигната морската блокада.

Според изданието окончателното споразумение ще бъде одобрено с резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Цените на петрола в началото на търговията в Азия отбелязаха спад на фона на споразумението между САЩ и Иран, съгласно което Ормузкият проток ще бъде отворен отново.

Цената на сорта „Брент" – световният бенчмарк за петрола – спадна с 3,8% до 84,02 долара за барел, докато цената на търгувания в САЩ петрол се понижи с 4,1% до 81,40 долара.

Проливът беше фактически затворен малко след като САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари.

В неделя следобед американският президент даде интервю за вестник „Ню Йорк Таймс", в което заяви, че споразумението с Иран гарантира, че Ормузкият проток ще остане „постоянно свободен за преминаване".

В разговор по телефона, продължил 28 минути, според вестника, Доналд Тръмп също така заяви, че ако Иран не успее да постигне окончателно ядрено споразумение със САЩ, той ще възобнови военните атаки или ще превърне САЩ в „пазител на Близкия изток" в замяна на една пета от приходите на региона.

Той остана непоколебим в предишните си твърдения, че решението да атакува Иран през февруари и последвалата морска блокада на пристанищата му са „преобразили Близкия изток в полза на Америка".

Иранските държавни медии съобщават, че една от точките, включени в меморандума за разбирателство, е вдигането на военноморската блокада на САЩ в рамките на 30 дни.

Заместник-министърът на външните работи на Иран заяви, че посредниците от Катар са провели „продължителни преговори, продължили близо 14–15 часа" в Техеран, за да постигнат споразумението между САЩ и Иран.

„Този преговорен процес отне много време", заяви Казем Гарибабади пред иранските държавни медии в понеделник.