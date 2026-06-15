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Самолет с 12 души на борда се разби в американския щат Мисури

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Разбилият се самолет СНИМКА: РОЙТЕРС

Самолет с 12 души на борда се е разбил днес в щата Мисури, САЩ, като при катастрофата са загинали всичките 12 пътници, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

В съобщение на щатската пътна полиция се казва, че катастрофата е станала близо до летището "Бътлър Мемориъл" край малкия град Бътлър, пише БТА.

Служител на полицията е казал, че на борда на самолета е имало участници в парашутни скокове.

Според очевидци самолетът се е разбил в поле малко след излитане.

Катастрофиралият летателен апарат е бил от тип Pacific Aerospace 750XL – едномоторен турбовитлов самолет, който може да превозва до 17 парашутисти.

Причините за катастрофата се разследват.

Разбилият се самолет СНИМКА: РОЙТЕРС

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