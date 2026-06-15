ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо се чуди по кое правило чакаме пари

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23042740 www.24chasa.bg

Ирак иска удължаване на петролното си споразумение с Турция

2196
Споразумението между двете страни изтича на 27 юли. Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Ирак иска от Турция да удължи съществуващото споразумение за петролопровода Киркук-Джейхан с поне една година, за да даде повече време за договаряне на ново споразумение, заяви Али Низар, ръководител на иракската държавна компания за износ на петрол СОМО, предаде Ройтерс.

Ирак е изнесъл 12 милиона барела суров петрол от южните си пристанища от началото на юни досега, добави Низар. Той допълни, че иракското правителство „е подало искане до Анкара да се даде допълнително време за преговори по заместващо споразумение, обхващащо ключовия експортен маршрут", пише БТА.

Десетилетното споразумение за нефтопровода между Турция и Ирак, което урежда износа през петролопровода Киркук-Джейхан, изтича на 27 юли. Багдад и Анкара все още обсъждат нов проект на споразумение.

Споразумението между двете страни изтича на 27 юли.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)