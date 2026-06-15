Ирак иска удължаване на петролното си споразумение с Турция

Ирак иска от Турция да удължи съществуващото споразумение за петролопровода Киркук-Джейхан с поне една година, за да даде повече време за договаряне на ново споразумение, заяви Али Низар, ръководител на иракската държавна компания за износ на петрол СОМО, предаде Ройтерс.

Ирак е изнесъл 12 милиона барела суров петрол от южните си пристанища от началото на юни досега, добави Низар. Той допълни, че иракското правителство „е подало искане до Анкара да се даде допълнително време за преговори по заместващо споразумение, обхващащо ключовия експортен маршрут", пише БТА.

Десетилетното споразумение за нефтопровода между Турция и Ирак, което урежда износа през петролопровода Киркук-Джейхан, изтича на 27 юли. Багдад и Анкара все още обсъждат нов проект на споразумение.