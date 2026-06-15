Константин Вълков: Войната в Иран се превърна в провал за Тръмп и Нетаняху

Тръмп и Нетаняху направиха избор да проведат войната в Иран и тя се превърна в голям провал за двамата, заяви журналистът Константин Вълков по Би Ти Ви.

Иран доказа, че е по-силен и режимът там се затвърди, каза Вълков. Според него Иран държи силната карта. "Населението на Иран, дори онези, които бяха с опозиционни нагласи към режима там, вече иска по-хард позиция към САЩ и Израел. Съседните страни бяха удряни от Иран в тази война - на Катар например ще му трябват 5 години, за да се върне на равнището си отпреди войната.", добави журналистът.

Иран отваря Ормузкия проход срещу разблокирани 300 млрд. долара и е в печеливша позиция, добави още ой.

"Нетаняху също е отслабен и в губеща позиция, включително и за подкрепа от Щатите. Примирието е крехко - за първи път в Израел Нетаняху има реална опозиция, има нови хора, които на изборите след няколко месеца може да получат мнозинство."