29 мигранти са открити в лодка край гръцкия остров Гавдос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 29 мигранти са били открити и спасени от гумена лодка южно от Гавдос, най-южният остров на Гърция, днес сутринта, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".

Според гръцката брегова охрана лодката е била открита от въздушен дрон, управляван от граничната агенция на Европейския съюз Фронтекс.

Мигрантите са били качени на търговски кораб под датски флаг и са били транспортирани до пристанище Суда на остров Крит, съобщиха гръцките власти, пише БТА.

Спасителната операция се случва на фона на продължаващо увеличение на пристигането на мигранти на Крит и Гавдос, двата гръцки острова, които са най-близо до северното крайбрежие на Африка, отбелязва изданието. През последните години там значително се е увеличил броят на лодките с мигранти, много от които тръгват от Либия.

По-рано този месец парламентът одобри закон, който цели да ускори връщането на хора, на които е отказан статут на бежанци, и да позволи тяхното прехвърляне в така наречените „центрове за връщане" извън Европейския съюз, докато се сключат двустранни споразумения с други държави.