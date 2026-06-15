ЕС приветства постигнатото споразумение между САЩ и Иран

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас приветстваха днес постигнатото споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на военните действия.

Това споразумение следва да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток, отбелязва Фон дер Лайен в изявление, разпространено от ЕК. Тя изразява очакване споразумението да сложи край на ядрените и ракетните програми на Иран, пише БТА.

Кая Калас посочи пред журналисти в Люксембург, където днес заседават външните министри от ЕС, че най-важно сега е възстановяването на движението през Ормузкия проток, а след това и уреждането на въпроса с ядрената програма на Техеран. По нейните думи ЕС има опит в ядрените преговори с Иран и е изразил пред Вашингтон готовност да съдейства.