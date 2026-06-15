ЕС подновява преговорите за членство с Украйна и Молдова

Европейският съюз подновява преговорите за членство с Украйна и Молдова. Първият клъстер "Основополагащи въпроси" ще бъде отворен на на междуправителствените конференции в Люксембург.

Украйна ще бъде бъде във фокуса и на среща на външните министри на Европейския съюз също в Люксембург. Ще се обсъжда 21-ия санкционен пакет срещу Русия, но решение не се очаква. Сред другите теми е ситуацията в Близкия Изток, отношенията на блока с Армения и Китай. България е представена от министър Велислава Петрова, съобщава БНТ.