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Хакан Фидан определи сделката между САЩ и Иран като важен етап по пътя към траен мир

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Хакан Фидан Снимка: X/ @siyahsancakx

Турският външен министър Хакан Фидан определи предварителното споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната като важен етап от пътя за постигане на траен мир и стабилност в региона чрез публикация в официалния си профил в мрежата Екс.

„Посрещаме със задоволство споразумението между САЩ и Иран, което цели поставяне на край на войната. Споразумението представлява важен етап по пътя към изграждането на траен мир и стабилност в региона", написа Хакан Фидан.

Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви сделката и подчерта, че САЩ ще прекратят блокадата на Иран и Ормузкият проток ще бъде отворен, което може да облекчи високите цени на петрола и напрежението на световни пазари. Ключовите детайли по споразумението обаче тепърва предстои да бъдат договорени.

Турският външен министър изрази надежда, че срещите, които трябва да доведат до краен резултат, също ще бъдат градивни и поздрави Пакистан и Катар, както и всички останали държави, които играеха ролята на посредници, за приноса им за подписването на споразумението, пише БТА.

„Изключително важно е всички държави да подходят с уважение и отговорност от гледна точка на предотвратяването на действия, които са насочени към саботаж на постигнатото споразумение и (да допринесат) за опазването на регионалния мир и сигурност", почерта Фидан.

Турският външен министър припомни усилията, положени от страната му за постигането на мир и увери, че Анкара и занапред ще подкрепя усилията за мир, спокойствие и стабилност в региона.

Хакан Фидан Снимка: X/ @siyahsancakx

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