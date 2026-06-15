ЕСПЧ отхвърли жалбата на Додик срещу отстраняването му като президент на Република Сръбска

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург отхвърли жалбата на Милорад Додик срещу отстраняването му от поста президент на Република Сръбска, с което окончателно приключва съдебната му битка на международно равнище и остава в сила решението на Съда на Босна и Херцеговина, е съобщено неофициално за босненския портал "Кликс".

Додик, който е настоящ лидер на партията Съюз на независимите социалдемократи (СНСД), се обърна към съда в Страсбург с твърдение, че са били нарушени основните му човешки права в рамките на наказателното производство срещу него в Босна и Херцеговина, припомня босненският портал.

С отхвърлянето на жалбата са изчерпани всички възможности за международно обжалване, с които защитата на Додик разполагаше. Решението идва, след като през април ЕСПЧ вече отхвърли искането на неговия адвокатски екип за временна мярка, която да спре изпълнението на решенията на босненските съдилища, пише БТА.

Така присъдата, постановена от Съда на Босна и Херцеговина, остава в сила. Додик беше осъден на една година затвор и получи шестгодишна забрана да заема длъжността президент на Република Сръбска, както и други публични и политически длъжности в страната. По-късно той замени престоя в затвор със съответстваща парична глоба, според босненските закони.

След произнасянето на присъдата той беше принуден да напусне поста президент на населяваната предимно с босненски сърби федеративна единица. Преди да сезира съда в Страсбург, защитата му обжалва и пред Конституционния съд на Босна и Херцеговина, но и тази жалба беше отхвърлена като неоснователна.

Делото срещу Додик беше образувано във връзка със събития от юли 2023 г. в Баня Лука, когато той подписа указ за влизане в сила на закони, приети от парламента на Република Сръбска, въпреки че върховният представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит вече беше отменил тези нормативни актове, припомня "Кликс".

Решението на ЕСПЧ на практика потвърждава приключването на процедурата срещу лидера на СНСД и дава окончателно международно потвърждение на изхода от процеса.

Според Дейтънско мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.