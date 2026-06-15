Синът на норвежката принцеса е осъден на 4 г. затвор за изнасилване

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Синът на норвежката престолонаследница е признат за виновен за изнасилване и осъден на четири години затвор.

В понеделник съд в Осло призна Мариус Борг Хойби за виновен по две обвинения в изнасилване и го осъди на четири години затвор в рамките на шумен скандал, който разтърси монархията.

29-годишният Хойби, син на Мете-Марит от връзка преди брака ѝ с престолонаследника Хаакон през 2001 г., беше обвинен в 40 престъпления, за които максималната възможна присъда е 16 години затвор.

Той беше оправдан по две други обвинения в изнасилване и осъден за домашно насилие срещу бивша приятелка, отправяне на заплахи и нарушения на правилата за движение, пише "Дейли мейл".