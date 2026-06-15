И Лагард приветства споразумението за прекратяване на войната между САЩ и Иран

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Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви в понеделник пред радио „Франс Кюлтюр", че споразумението за примирие между САЩ и Иран е „добра новина", съобщи Ройтерс.

Американски и ирански представители заявиха, че са се договорили за споразумение за прекратяване на войната, за вдигане на американската блокада срещу Иран и за повторно отваряне на Ормузкия проток - ход, който може да доведе до по-ниски енергийни цени, пише БТА.

Редица световни лидери, сред които и френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц, приветстваха споразумението, което потенциално може да прекрати продължаващия повече от три месеца конфликт в Близкия изток.

ЕЦБ миналата седмица повиши водещите си лихви с 25 базисни пункта – вдигайки ставките за първи път от 2023 г. На пресконференция след обявяването на лихвеното решение Лагард заяви, че тази стъпка се налага заради ръста на инфлацията вследствие на високите цени на енергията, тласнати от последствията от войната в Близкия изток.

„Колкото по-дълго цените на енергията останат високи, толкова по-вероятно е да повишат инфлацията чрез косвени ефекти и вторични ефекти", предупреди Лагард.