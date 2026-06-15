Военен дрон с боеприпаси изплува на турското Черноморие

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Военен дрон, превозващ боеприпаси, за който се смята, че е катастрофирал по време на руско-украинската война и е паднал в морето, е изхвърлен на брега на плажа „Капъсую" край селището Куруджашиле, окръг Бартън на северното Черноморие, информира „Хабертюрк".

Появата на дрона е предизвикала силна уплаха и паника сред хората, които по това време са били на плажа, пише БТА.

Екипи на жандармерията и на полицията са пристигнали на мястото, евакуирали са хората и са предприели обширни мерки за сигурност в района.

В разследването, предприето от специализиран екип, е установено, че дронът – безпилотен летателен апарат – е бил натоварен с боеприпаси и по неустановена причина е паднал в морето, което го е изхвърлило край турското крайбрежие на Черно море.

Съобщава се, че летателният апарат и боеприпасите ще бъдат унищожени под контрола на специалисти.

Произходът на дрона засега е неизвестен. Предполага се, че става въпрос за въоръжен безпилотен летателен апарати, който се е разбил в морето по време на войната между Украйна и Русия.