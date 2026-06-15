Почина Ан Шийдийн, изиграла майката на Алф

Почина Ан Шийдийн, която изигра ролята на майката на Алф Кейт Танър в хитовия ситком на NBC „Алф" от 1986 до 1990 г

Смъртта на 77-годишната Шийдийн беше обявена от семейството ѝ в публикация във фейсбук в неделя.

„С огромна тъга съобщаваме, че Ани си е отишла. Тя оставя след себе си изключително наследство от творческа енергия, остроумен хумор, радост от семейството си, обожание към малките кучета, пламенна омраза към Тръмп, страст към пазаруването на втора ръка и любов към добрите истории. Без нея сме опустошени. Обичахме я толкова много, както и всички, които я познаваха", се казва в публикацията.

„Тя беше истинска сила. И е невъобразимо да си представим живота без нея. Но както сама каза: „Винаги съм с вас." И тя е права. Спомените, творбите, искреният смях, ръчно изработените бижута, маслените картини, скулптурите, костюмите и цялата тази радост от живота продължават да живеят. Вдигнете чаша с маргарита в нейна чест", гласи още поста.

Шийдийн играеше редом с Макс Райт, който изпълняваше ролята на съпруга ѝ, Уили Танър, в сериала ALF (абревиатура от Alien Life Form – извънземна форма на живот). Осиновен от семейство Танър, Алф беше пухкав герой, озвучен и управляван от Пол Фуско, който създаде ситкома съвместно с Том Пачет. Михали „Мичу" Месарош понякога се появяваше в костюма на Алф, когато бяха необходими кадри на цялото тяло. Пълното име на героя беше Гордън „ALF" Шъмвей.