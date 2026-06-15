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Ердоган призова за сдържаност преди подписването на сделката между Иран и САЩ

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Турският президент Ердоган Снимка: Twitter/@MaviAsi17

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган приветства с публикация в официалния си профил във Фейсбук споразумението между САЩ и Иран, което трябва да сложи край на войната и призова за въздържане от действия и изказвания, които биха покачили напрежението преди подлагането на подписи под документа.

„Искам внимателно да подчертая, че е необходимо да бъде проявено внимание и да бъдат избягвани изказвания, провокации и действия, както и възможни саботажи във времето до полагането на подписите", написа Ердоган, съобщи БТА.

Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви сделката и подчерта, че САЩ ще прекратят блокадата на Иран и Ормузкият проток ще бъде отворен, което може да облекчи високите цени на петрола и напрежението на световните пазари. Ключовите детайли по споразумението обаче тепърва предстои да бъдат договорени.

Турският президент определи новината за постигането на мир като дългоочаквана – от целия свят. Турският президент благодари на Пакистан за усилията на страната като посредник в мирните преговори, както и на Катар и Саудитска Арабия за подкрепата им през дипломатически ходове.

Ердоган увери, че страната му ще продължи да допринася и подкрепя установяването на мир, стабилност и спокойствие в региона.

Турският президент Ердоган Снимка: Twitter/@MaviAsi17

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