Ердоган призова за сдържаност преди подписването на сделката между Иран и САЩ

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган приветства с публикация в официалния си профил във Фейсбук споразумението между САЩ и Иран, което трябва да сложи край на войната и призова за въздържане от действия и изказвания, които биха покачили напрежението преди подлагането на подписи под документа.

„Искам внимателно да подчертая, че е необходимо да бъде проявено внимание и да бъдат избягвани изказвания, провокации и действия, както и възможни саботажи във времето до полагането на подписите", написа Ердоган, съобщи БТА.

Снощи американският президент Доналд Тръмп обяви сделката и подчерта, че САЩ ще прекратят блокадата на Иран и Ормузкият проток ще бъде отворен, което може да облекчи високите цени на петрола и напрежението на световните пазари. Ключовите детайли по споразумението обаче тепърва предстои да бъдат договорени.

Турският президент определи новината за постигането на мир като дългоочаквана – от целия свят. Турският президент благодари на Пакистан за усилията на страната като посредник в мирните преговори, както и на Катар и Саудитска Арабия за подкрепата им през дипломатически ходове.

Ердоган увери, че страната му ще продължи да допринася и подкрепя установяването на мир, стабилност и спокойствие в региона.