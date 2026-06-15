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Украйна заяви, че Русия я е атакувала тази нощ със 70 ракети и 611 дрона

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Киев по време на среднощните атаки. СНИМКА: РОЙТЕРС

Русия атакува Украйна тази нощ със 70 ракети и 611 дрона, заявиха днес украинските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс.

Украинските сили заявиха в комуникационното приложение "Телеграм", че украинската противовъздушна отбрана е свалила 50 ракети и 582 дрона, пише БТА.

Два моста, свързващи окупираните от Русия части на украинската Херсонска област с Кримския полуостров, бяха повредени при украинска нощна атака с дронове, заяви днес в "Телеграм" назначеният от Русия губернатор на Херсонска област Владимир Салдо.

Анексираният от Русия Кримски полуостров се сблъска с недостиг на гориво, след като интензитетът на атаките се увеличи.

При масирана руска атака бяха убити петима членове на спасителни екипи в Харковска област и бяха ранени най-малко 20 души в столицата Киев, предаде Асошиейтед прес.

Пожар избухна в един най-важните религиозни комплекси на Украйна, Киево-Печорската лавра.

Щетите, нанесени на манастира, са значителни и избухна голям пожар, заяви ръководителят на киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко.

Руското министерство на отбраната заяви, че руските сили са нанесли масирани удари по военно-индустриални обекти и военни летища в украинските градове Киев, Харков и Днепър.

Киев по време на среднощните атаки. СНИМКА: РОЙТЕРС

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