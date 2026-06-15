Великобритания забранява социалните мрежи на децата под 16 г.

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Британският премиер Киър Стармър заяви, че Великобритания ще забрани на ненавършилите 16 години да използват множество социални мрежи, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Министър-председателят каза, че ще отвърне на удара, ако технологичните компании се противопоставят. Той казва, че не е готов "на компромис със сигурността и щастието на децата ни".

Този ход на британските власти е част от набиращото инерция световно движение за затягане на мерките за сигурност на децата онлайн. Австралия, Канада, Бразилия и Индонезия вече въведоха законодателства или базирани на възрастта ограничения или изисквания за достъпа на децата до социалните мрежи.

Франция, Испания, Дания, Тайланд и Южна Корея са сред страните, които обмислят или разработват подобни подходи, съобщава БТА.

Във Великобритания се предвижда забрана лицата под 16 години да използва социални мрежи като "ТикТок", "Фейсбук", "Екс", "Ютуб", "Снапчат", "Тредс", "Туич", "Кик" и "Редит".