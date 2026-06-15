ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преброиха 50 000 посетители за 4 дни на Празника н...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23043839 www.24chasa.bg

Великобритания забранява социалните мрежи на децата под 16 г.

896
Киър Стармър СНИМКА: Ройтерс

Британският премиер Киър Стармър заяви, че Великобритания ще забрани на ненавършилите 16 години да използват множество социални мрежи, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Министър-председателят каза, че ще отвърне на удара, ако технологичните компании се противопоставят. Той казва, че не е готов "на компромис със сигурността и щастието на децата ни".

Този ход на британските власти е част от набиращото инерция световно движение за затягане на мерките за сигурност на децата онлайн. Австралия, Канада, Бразилия и Индонезия вече въведоха законодателства или базирани на възрастта ограничения или изисквания за достъпа на децата до социалните мрежи.

Франция, Испания, Дания, Тайланд и Южна Корея са сред страните, които обмислят или разработват подобни подходи, съобщава БТА. 

Във Великобритания се предвижда забрана лицата под 16 години да използва социални мрежи като "ТикТок", "Фейсбук", "Екс", "Ютуб", "Снапчат", "Тредс", "Туич", "Кик" и "Редит".

Киър Стармър СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)