Китай приветства споразумението между Техеран и Вашингтон

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Китай изрази удовлетворение от обявяването на протокол за разбирателство между САЩ и Иран, насочен към прекратяване на войната в Близкия изток, като същевременно отдаде признание на усилията на Пакистан в ролята му на посредник, предаде Франс прес.

„Китай приветства факта, че Съединените щати и Иран са постигнали съгласие относно съдържанието на първата фаза от меморандума за разбирателство, и отдава признание на посредническите усилия, положени от Пакистан“, заяви Лин Цзян, говорител на китайското външно министерство, по време на редовен брифинг.

Пекин се надява Вашингтон и Техеран да подпишат текста "както е предвидено" и всички засегнати страни "да привилегироват пътя на мира, за да разрешат разногласията си чрез диалог и преговори", добави говорителят.

Протоколът за разбирателство предвижда също така повторното отваряне на Ормузкия проток, съобщава БТА.

Китай "се надява, че сигурността и свободното преминаване през протока ще бъдат възстановени възможно най-скоро", подчерта Лин Цзян.