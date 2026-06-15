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КМГ: Завърши Международният панаир за внос и износ на технологии в Шанхай

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 13 юни бе закрито 12-ото издание на Международния панаир за внос и износ на технологии (CSITF) в Шанхай, съобщама КМГ.

В изложението представители на 22 държави и региона представяха своите иновативни решения и услуги. Компании от 24 китайски провинции също взеха участие. Общо 1006 предприятия представиха свои продукти и решения, като 236 от тях са високотехнологични компании.

По време на форума бяха представени за първи път на световно или национално ниво 40 иновативни проекта. Броят на проектите с планирани сделки и намерения за сътрудничество надхвърли 600, което подчертава ролята на изложението като важна платформа за технологичен обмен и международно сътрудничество в сферата.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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