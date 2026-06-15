ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румъния и България финализираха съвместен проект з...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23043978 www.24chasa.bg

КМГ: Председателят на парламента на Грузия изрази решителна подкрепа за инициативата "Един пояс, един път"

КМГ

928
Шалва Папуашвили Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

В интервю за Китайската медийна група председателят на парламента на Грузия Шалва Папуашвили заяви, че Грузия е основен коридор, свързващ Европа и Азия, и е един от твърдите поддръжници на инициативата "Един пояс, един път", предаде КМГ.

"За нас най-важно е изграждането на логистична инфраструктура. Надяваме се в бъдеще да развием по-задълбочен обмен и сътрудничество с Китай в областта на изграждането на логистична инфраструктура в Грузия, което в крайна сметка ще бъде от полза за всички участници, които използват "Средния коридор" или "Международния транспортен коридор през Каспийско море." Папуашвили добави още, че "участието в тази инициатива е от полза за всички страни."

Шалва Папуашвили Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)