КМГ: Председателят на парламента на Грузия изрази решителна подкрепа за инициативата "Един пояс, един път"

В интервю за Китайската медийна група председателят на парламента на Грузия Шалва Папуашвили заяви, че Грузия е основен коридор, свързващ Европа и Азия, и е един от твърдите поддръжници на инициативата "Един пояс, един път", предаде КМГ.

"За нас най-важно е изграждането на логистична инфраструктура. Надяваме се в бъдеще да развием по-задълбочен обмен и сътрудничество с Китай в областта на изграждането на логистична инфраструктура в Грузия, което в крайна сметка ще бъде от полза за всички участници, които използват "Средния коридор" или "Международния транспортен коридор през Каспийско море." Папуашвили добави още, че "участието в тази инициатива е от полза за всички страни."