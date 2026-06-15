КМГ: Китайски консорциум започна строителството на магистрала "Брчко-Биелина" в Босна и Херцеговина

В град Биелина в Република Сръбска, Босна и Херцеговина, бе даден старт на изграждането на магистрала „Брчко-Биелина", който се реализира от китайски строителни компании, съобщи КМГ.

На събитието в петък присъства премиерът на Република Сръбска Саво Минич. Той заяви, че новият магистрален участък е важна част от бъдещата пътна мрежа, която ще свързва Баня Лука със столицата на Сърбия – Белград. По думите му проектът има ключово значение за засилване на регионалната свързаност и икономическото развитие.

Посланикът на Китай в Босна и Херцеговина Ли Фан подчерта, че магистралата е поредният голям проект в рамките на инициативата "Един пояс, един път", както и важен резултат от инфраструктурното сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

Проектът се изпълнява от консорциум между China Overseas Engineering Group Co., Ltd. и China Tiesiju Civil Engineering Group Co., Ltd. Магистралата ще бъде с дължина 17 километра и се очаква да бъде завършена в рамките на три години.

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