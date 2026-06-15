Египетският президент ще участва в срещата на върха на Г-7 във Франция, ще се срещне с Тръмп

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси ще участва в срещата на върха на Г-7, която ще се състои във френския курорт Евиан Ле Бен от днес до сряда, съобщи президентството, цитирано от онлайн изданието "Иджипт тудей".

Ас Сиси ще има двустранни разговори с лидерите на участващите държави, включително с президента на САЩ Доналд Тръмп. Планираната среща следва поредица от контакти между двамата по време на втория мандат на американския държавен глава и идва на фона на активните усилия на Кайро за постигане на споразумение между Съединените щати и Иран и изпълнение на споразумението за примирие в ивицата Газа, пише БТА.

Последният разговор между Тръмп и Ас Сиси беше в кулоарите на Световния икономически форум в Давос през януари - няколко месеца след като съпредседателстваха Срещата на върха за мир в египетския курорт на Червено море Шарм ел Шейх през октомври 2025 г., когато подписаха декларация за слагане на край на войната в ивицата Газа.

Срещата на върха на Г-7, организирана от тазгодишното френско председателство на групата, ще събере държавните и правителствените ръководители на страните членки Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати, както и поканени партньорски държави, сред които и Египет.

Египет се включва за втори път във форума на седемте най-развити икономики в света. Северноафриканската държава участва за пръв път през август 2019 г. във френския град Биариц, докато страната председателстваше на ротационен принцип Африканския съюз.

Поканата към Египет „подчертава ключовата му роля за насърчаването на развитието и стабилността в Близкия изток", се посочва в изявление на президентството.

Очаква се дискусиите в рамките на форума да бъдат съсредоточени върху глобалния икономически растеж, преодоляването на геополитическите кризи и въздействието им върху търговията, енергетиката и веригите за доставки. На срещата ще бъдат обсъдени и ускоряването на напредъка по постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН, както и засилването на международното сътрудничество в областта на цифровизацията и изкуствения интелект.

В срещата на върха ще участват още председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия, както и ръководители на международни и регионални организации.