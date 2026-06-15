КМГ: Китай даде зелена светлина за листване на борсата на производителя на чипове за памет CXMT

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Китайската комисия за регулиране на ценните книжа обяви в петък, че е одобрила регистрацията за първично публично предлагане (ППП) на CXMT Corporation – най-големият производител на динамична памет с произволен достъп (DRAM) в страната, съобщи КМГ.

Компанията получи разрешение да бъде листната на борда за научно-технологични иновации на Шанхайската фондова борса (STAR market), се посочва в съобщение на комисията.

Според проспекта CXMT Corporation, създадена през 2016 г., е най-голямата и най-технологично напреднала китайска компания, специализирана в научноизследователска и развойна дейност, проектиране и производство на DRAM продукти.

Компанията планира да набере около 29,5 милиарда юана (4,33 милиарда щатски долара) чрез предлагането. Това би го направило второто най-голямо ППП в историята на технологичния борд на Шанхайската фондова борса и най-голямата на китайския пазар на акции клас „А" за тази година.