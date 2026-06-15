"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 15 юни пакистанският премиер Шехбаз Шариф обяви, че Съединените щати и Иран са обявили незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Впоследствие САЩ и Иран потвърдиха споразумението, припомня КМГ.

В коментар на това говорителят на китайското Външно министерство Лин Дзиен заяви, че Китай приветства споразумението, постигнато между САЩ и Иран относно съдържанието на първата фаза на меморандума за разбирателство, и оценява посредническите усилия на Пакистан.

Китай е готов да работи с международната общност, за да продължи да играе положителна роля за възстановяване на мира и спокойствието в Близкия изток и региона на Персийския залив възможно най-скоро, заяви Лин Дзиен.