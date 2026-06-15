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Саудитска Арабия приветства споразумението между САЩ и Иран, насочено към трайно прекратяване на войната в Близкия изток, като същевременно призова да бъдат взети предвид „съображенията за сигурността на държавите в региона“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Кралството приветства „споразумението, постигнато между Съединените щати и Ислямска република Иран за прекратяване на военните операции и започване в рамките на 60 дни на подробни преговори с цел постигане на постоянно споразумение“, каза в Екс саудитското външно министерство.

В изявлението се подчертава необходимостта от постигане на трайно мирно споразумение, „което да отчита интересите за сигурността на държавите в региона, като същевременно се спазва принципът на ненамеса във вътрешните работи на други страни“.