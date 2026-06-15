ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Събирането на морски такси в Ормузкия проток било ...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23044101 www.24chasa.bg

Саудитска Арабия приветства споразумението между САЩ и Иран

1132
Саудитска Арабия СНИМКА: pixabay

Саудитска Арабия приветства споразумението между САЩ и Иран, насочено към трайно прекратяване на войната в Близкия изток, като същевременно призова да бъдат взети предвид „съображенията за сигурността на държавите в региона“, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Кралството приветства „споразумението, постигнато между Съединените щати и Ислямска република Иран за прекратяване на военните операции и започване в рамките на 60 дни на подробни преговори с цел постигане на постоянно споразумение“, каза в Екс саудитското външно министерство.

В изявлението се подчертава необходимостта от постигане на трайно мирно споразумение, „което да отчита интересите за сигурността на държавите в региона, като същевременно се спазва принципът на ненамеса във вътрешните работи на други страни“.

Саудитска Арабия СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)