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КМГ: "Винаги ще бъда човек от народа"

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Преди повече от 20 години председателят на КНР Си Дзинпин написа тези думи в писмо до своя баща Си Джунсюн – пролетарски революционер, израснал в льосовите плата на Северозападен Китай, носещ в сърцето си дълбока преданост към народа, съобщи КМГ.

Бащините уроци и личният пример оставят неизличим отпечатък върху характера на Си Дзинпин, утвърждавайки решимостта му да посвети живота на комунистическото дело и да служи на родината и народа.

През ноември 2012 г., веднага след избирането си за генерален секретар на ЦК на ККП, той заяви пред журналисти: „Стремежът на народа към по-хубав живот е нашата цел."

В продължение на десетилетия – от Фудзиен до Джъдзян, от Шанхай до Пекин – Си Дзинпин превръща в действие принципа за всеотдайна служба в името на народа, доказвайки с дела верността си към тази свята кауза.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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