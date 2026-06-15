Мелони: Споразумението САЩ - Иран е възможност за мир, която трябва да бъде използвана

Италианският премиер Джорджа Мелони приветства споразумението между Съединените щати и Иран за прекратяване на войната, като го определи като "възможност за мир, която трябва да бъде използвана", предаде АНСА, цитирана от БТА.

"Още снощи, заедно с Франция, Германия и Обединеното кралство, изразихме силната си подкрепа за меморандума за разбирателство, подписан от Съединените щати и Иран малко преди това", заяви Мелони. Тя припомни, че е подписала съвместна декларация с лидерите на трите европейски държави.

Премиерът благодари на посредниците, допринесли за постигането на споразумението, като открои ролята на Катар и Пакистан.

"Това е възможност за мир, която трябва да бъде използвана. Италия, както и в миналото, е готова да подкрепи дипломатическия процес за постигане на всеобхватно споразумение", заяви тя, цитирана от БТА.

В съвместната декларация Италия, Великобритания, Франция и Германия подчертаваха, че бързото възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток при безусловна и неограничена свобода е от съществено значение. Четирите държави заявяват готовност да допринесат за това чрез строго отбранителна и независима мисия за защита на търговското корабоплаване и за операции по разминиране.

В документа се посочва още, че Иран "никога не трябва да се сдобива с ядрено оръжие". Същевременно четирите страни заявяват, че са готови да отменят част от санкциите, ако Техеран предприеме ясни и стъпки по отношение на ядрената си програма.